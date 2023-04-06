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الخميس، 06-04-2023 06:35 ص

مصر تعلن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، أن حسابات المعهد الفلكية تظهر أن هلال شوال سيولد في الساعة 06:14 يوم الخميس 29 رمضان، في 20 أبريل (يوم الرؤية).

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وأشار القاضي إلى أن هذه الحسابات الفلكية يقوم بها "معمل أبحاث الشمس" في المعهد أظهرت أن "يوم الرؤية" هو يوم الخميس 29 من رمضان 1444هجرية الموافق 20 أبريل 2023.


إلى ذلك، تطرق رئيس المعهد القومي لمواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك وقال: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)."


وأضاف: "وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل 2023 (عيد الفطر المبارك).


ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023  وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في العاصمة القاهرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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