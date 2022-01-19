مصر.. حريق ضخم بمسجد الشيخ علم الدين بأسيوط -فيديو

الوكيل الإخباري-تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على حريق هائل اندلع في مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وفق ما نقل موقع القاهرة 24.

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وكان اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط المصرية، قد تلقى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بنشوب حريق بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، ومحاولة الأهالي السيطرة على الحريق ولكن يزداد في الإشتعال، مما ادى الى تحرك السلطات المصرية ورجال الاطفاء الى موقع الحادث وبمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية وخسائر في الأرواح.



حيث أسفر الحريق عن التهام وتفحم محتويات المسجد بالكامل، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.





القاهرة 24

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