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الأربعاء، 05-07-2023 10:57 ص

"مصري" يحرق علم الكويت والحكومة الكويتية تتحرك

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الوكيل الإخباري - طالبت الخارجية الكويتية مصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصري، نشر مقطع فيديو أثناء حرق علم الكويت.

وقال صحيفة القبس الكويتية: "بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت حيث قام بتسليمه مذكرة تتضمن طلب دولة الكويت إتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم دولة الكويت".

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وتابعت الصحيفة: "كما تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

 

RT

 




 

 


 

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