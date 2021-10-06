مصر .. مصرع ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أمنية مصرية عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

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وأوضحت المصادر الأمنية في البلاد أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة ضبط أحد العناصر الجنائية المسجلة وأسفر الاشتباك عن مصرع ضابطين ومصرع العنصر الجنائي.



وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي وأن الأجهزة الأمنية في البلاد نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار.

المصدر : روسيا اليوم