مصر.. منع النزول إلى الشاطئ بسبب الطقس السيء وارتفاع الأمواج

الوكيل الإخباري - قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد في مصر إنه سيتم منع نزول المصيفين اليوم وغدا الجمعة، وذلك حفاظا على أرواحهم من الطقس السيء وارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط.

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وأشار عثمان إلى فصل الخريف بدأ بطقس سيء وهبوب شديد للرياح وارتفاع للأمواج يبدأ من مترين ويصل إلى 3 أمتار، لافتا إلى أن هذا الطقس يتسبب في وجود سحب وتيارات مائية شديدة، وقد تم نشر وتوزيع المنقذين والمشرفين على الشاطئ ووضع الأعلام السوداء على أبراج الإنقاذ.



وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على شمال البلاد، حيث تتكون السحب المنخفضة على المدن الساحلية .

روسيا اليوم