مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون المصري من تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في مديرية أمن الإسماعيلية.

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وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.



من جهتها قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد المصابين ارتفع إلى 21 مصابا حتى الآن وأجهزة إطفاء قناة السويس تشارك في الإطفاء.



وأشارت إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.



وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

سكاي نيوز





