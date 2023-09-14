مطالبة أوروبية أميركية بإلزام إيران بالضمانات القانونية المتعلقة بالمواد النووية

الوكيل الإخباري - أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هناك حاجة لمزيد من التحرك تجاه إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضيح الأمور المتعلقة بالمواد النووية.

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وقالت الدول الأربعة في بيان نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، إن "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز اباد و ورامين دون مزيد من التأجيل".



وطالبوا الوكالة الدولية بمواصلة تقييم جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بالضمانات، بما يتماشى مع ولايتها وممارستها المعيارية.



وشددوا على أنه لا يمكن لإيران أن تستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات القانونية، داعين إيران إلى التصرف دون تأخير لتوضيح وحل جميع المسائل المعلقة.

