معهد الفلك المصري: عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أن الخميس المقبل هو عيد الفطر وأول أيام شهر شوال .

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وقال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 من رمضـــان 1442هـ الموافق 11/5/2021م يوم الرؤية، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب وفق صحيفة الشروق المصري.



وأضاف المعهد خلال بيان عن استطلاع هلال شهر شوال، أنه يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 11و14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 و17 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12/5/2021م هو المتمم لشهر رمضـــان 1442 هـ، وتكون غــرة شهر شوال 1442هـ فلكياً يوم الخميس13/5/2021م، عيد الفطر المبارك.

البيان