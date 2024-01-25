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الخميس، 25-01-2024 07:58 ص

مقتل أكثر من 40 عامل في انهيار منجم بجنوب غرب مالي

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المناجم في مالي يوم الأربعاء إن أكثر من 40 من عمال المناجم لاقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون فيه.

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ويُعد استخراج المعادن باستخدام الوسائل اليدوية والبسيطة نشاطا شائعا في معظم أنحاء غرب أفريقيا وازداد في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الطلب على المعادن وارتفاع الأسعار.


وتتكرر الحوادث المميتة بسبب استخدام هؤلاء العمال في كثير من الأحيان أساليب حفر قديمة وغير منظمة.


وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة في موقع بكانجابا سيركل في منطقة كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ولم تذكر عدد القتلى بشكل دقيق.
وقال المتحدث باسم الوزارة بايي كوليبالي عبر الهاتف يوم الأربعاء إن عدد القتلى لا يزال مبدئيا.


وأضاف "حفر عمال استخراج الذهب سراديب دون الالتزام بالمعايير المطلوبة، ونصحناهم بعدم القيام بذلك في عدة مناسبات دون جدوى".


وقال إن الوزارة سترسل بعثة إلى منطقة كانجابا يوم الخميس للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.


ووفقا لبيانات وزارة المناجم، أُنتج ما يقدر بنحو ستة أطنان من الذهب في المناجم التي يستخدم فيها العمال الأساليب اليدوية البسيطة في مالي خلال عام 2023.


 




 

 


 

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