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الثلاثاء، 23-01-2024 01:14 م

ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق للتربة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين إلى 20 شخصاً، وفق ما أعلنت شبكة البث الرسمية «سي سي تي في» اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في الموقع.

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ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «سي سي تي في» القول، إنه «حتى الساعة 14.50 (06.50 ت غ) في 23 يناير (كانون الثاني)... عُثر على 20 شخصاً في الموقع لم تظهر علامات الحياة على أي منهم»، وأشارت إلى أن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

ودفن 18 منزلاً تحت التربة عندما وقع الانزلاق الأرضي في مقاطعة يونان صباح الاثنين، بينما عملت فرق الإنقاذ على إجلاء أكثر من 200 شخص.


وأكد تقرير «سي سي تي في» أن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن عناصر الإنقاذ «يسابقون الزمن» للعثور على المفقودين بعد ليلة شهدت درجات حرارة تحت الصفر.


وتم نشر 200 عنصر إنقاذ في الموقع، إضافة إلى عشرات عربات الإطفاء وغير ذلك من المعدات.

 

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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