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الثلاثاء، 02-11-2021 02:45 م

مقتل خمسة في تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

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الوكيل الإخباري-قال مسؤولون في مطار جوبا بجنوب السودان إن خمسة أشخاص توفوا يوم الثلاثاء عندما تحطمت طائرة شحن صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار.

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وقال كور كول مدير عام المطار إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة التي تتعلق بطائرة من طراز انتونوف-26 .


والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.


يفتقر جنوب السودان، الذي عانى من صراعات في السنوات العشر الماضية، لمواصلات برية وبنية تحتية يعتد بها، مما يجبره على استخدام الطيران في نقل بعض الشحنات.

رويترز

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