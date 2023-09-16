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السبت، 16-09-2023 05:42 م

مقتل سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

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الوكيل الاخباري- تسبّبت صواعق رعدية أعقبتها السيول بمقتل سبع نساء ورجل وتدمير عشرات المنازل غربي اليمن، حسب مصادر طبية اليوم السبت.

وقال الطبيب حمزة سعيد في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر لوكالة "فرانس بريس": "لقي ست نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة".

ونقلت وكالة "سبأ" مقتل أسرة من أربع نساء جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن اليمني محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية".

وأشارت إلى "وفاة المواطن اليمني محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس القريبة، تسبّبت السيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول يمني.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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