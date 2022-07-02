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السبت، 02-07-2022 09:59 م

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، مقتل شابين وإصابة آخر جراء إطلاق نار داخل مجمع سكني شمالي مقاطعة هاريس التابعة لولاية تكساس.

وقال قائد شرطة هاريس، إد غونزاليس، في تغريدة، إن "قواتنا استجابت لتقارير عن إطلاق نار عند مجمع سكني، على بعد 24 كلم شمالي مدينة هيوستن، التابعة لمقاطعة هاريس"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف غونزاليس أنه "تم إعلان مقتل شابين فور وصولهما المستشفى".

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