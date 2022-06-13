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الإثنين، 13-06-2022 06:52 ص

مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار في أمريكا

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

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وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.


وقالت إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى ، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".


كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.


ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.
ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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