الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 07:37 ص

مقتل شخص واصابة اخرين في قطار بمدينة نيويورك

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الوكيل الاخباري - قالت شرطة مدينة نيويورك، الليلة الماضية، إن إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في حي برونكس التابع للمدينة، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

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وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن إطلاق النار وقع في محطة مترو أنفاق بعد اندلاع شجار فيما لاذ الفاعل بالفرار.


وطلبت الشرطة في بيان، من المواطنين تجنب منطقة الحادث نظرا لتحقيق الشرطة النشط، وطالبتهم باستخدام طرق بديلة ولا سيما مع تأثر حركة المرور في المنطقة بالحادث.

من جانبه، قال نائب مفوض شرطة نيويورك للعمليات، كاز دوتري إن إطلاق النار الذي وقع كان حادثا معزولا، ولا يوجد تهديد مستمر.

 




 

 


 

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