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الأحد، 28-01-2024 03:15 م

مجلة: واشنطن لن ترسل طائراتها الهجومية إلى أوكرانيا خشية على سمعتها

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الوكيل الإخباري - قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن ترسل طائرات A-10 Thunderbolt II الهجومية إلى أوكرانيا لخشيتها من فقدان سمعتها بعد تدميرها في القتال مع الجيش الروسي.

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وأشارت المقالة إلى أن هذه الطائرة الحربية الأمريكية، لم تظهر في السابق نتائج مميزة وخاصة خلال استخدامها في الحرب في العراق، إذ أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية قصيرة المدى عدة مرات، ولا تريد واشنطن تكرار مثل هذا السيناريو في أوكرانيا.

وأضافت المجلة: "تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب الإضرار بسمعة أسلحتها، وذلك من خلال المراقبة الدقيقة لانتشار واستخدام هذه الأسلحة. وبما أن الدبابات الألمانية Leopard2 والدبابات البريطانية Challenger2 تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا، حرصت الولايات المتحدة على تسليم دبابات M1 Abrams الأمريكية في وقت متأخر وكذلك على عدم ظهورها عند الخط الأمامي في الجبهة".


وأشارت المجلة كذلك إلى أنه لنفس السبب بالذات، رفضت الولايات المتحدة لفترة طويلة منح الإذن بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16.


وفي وقت سابق، دعا قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أول الجنرال ألكسندر سيرسكي، إلى تزويد نظام كييف بطائرات هجومية أمريكية قديمة من طراز A-10.
ومن المعروف أن A-10 Thunderbolt، هي طائرة هجومية أمريكية، وظيفتها الرئيسية هي تدمير المدرعات المعادية وتدمير الأهداف الأرضية المختلفة. تم وقف إنتاج هذه الطائرت في عام 1984.

 

RT

 




 

 


 

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