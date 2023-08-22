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الثلاثاء، 22-08-2023 06:02 م

مقتل 18 شخصا بحرائق غابات اليونان قد يكونوا مهاجرين

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الوكيل الاخباري- عثرت السلطات اليونيانية على جثث 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.

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وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالبا ما يستخدمها مهاجرون.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء القرى في المناطق الشمالية من مدن ألكسندروبوليس وكوموتيني وكافالا وأوريستيادا ومنطقة فيوتيا الوسطى وجزيرة إيفيا.

وتسببت الرياح القوية في تأجيج عشرات حرائق الغابات في عدة مناطق، مع تضرر المنطقة الشمالية الشرقية بشدة، ما دفع السلطات اليونانية إلى إعلان حالة التأهب ووضع إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد في حالة استعداد.

 




 

 


 

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