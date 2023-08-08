البرتغال: إجلاء أكثر من ألف شخص جراء حريق غابات

الوكيل الاخباري - أجلت السلطات في البرتغال نحو 1400 شخص جراء حريق اندلع جنوب البلاد وأحرق آلاف الهكتارات من الأراضي، فيما يواصل اليوم الثلاثاء، مئات رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق.

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وبحسب وكالة أنباء البرتغال"لوسا"، قالت السلطات إنه جرى إخلاء 19 قرية صغيرة و 4 منتجعات سياحية وموقع للتخييم لإجراءات احترازية، كما جرى إغلاق العديد من الطرق.



ونشب الحريق السبت الماضي، في بلدية "أوديميرا" بمنطقة "ألنتيجو"، لكنه ما زال ينتشر جنوبًا نحو منطقة الغرب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البرتغال.



وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية من تعقيد الجهود المبذولة لمواجهة ألسنة اللهب التي قضت على نحو 6700 هكتار من الأراضي، فيما وصف عمدة البلدية "هيلدر جيريرو" الوضع بأنه "خطير وصعب ومعقد".