السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 3 عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية المصرية

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الجمعة، 30-12-2022 11:02 م

مقتل 3 عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية المصرية

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الوكيل الاخباري - قُتل 3 عناصر شرطة وأصيب 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة، في اعتداء يرجح أنه "إرهابي" استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا ارهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء، حيث ينشط فرع تابع لـ "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ"داعش".

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