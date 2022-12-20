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الثلاثاء، 20-12-2022 05:02 م

باكستان.. القوات الخاصة تحرر الرهائن وتقتل جميع محتجزيهم

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الوكيل الاخباري-أعلنت سلطات باكستان مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ33 الثلاثاء بهجوم نفذته القوات الخاصة على مركز شرطة بانو بشمال غرب البلاد بعدما سيطر عليه عناصر مفترضة من حركة "طالبان" الباكستانية.اضافة اعلان


 وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلا أيضا وأصيب "ما بين 10 و15 شخصا" في العملية، مؤكدا "تحرير جميع الرهائن".

وأكد مسؤولون في الأمن والاستخبارات الباكستانية لوكالة "أسوشيتد برس" أن العملية الخاطفة كانت ناجحة، فيما لم يتضح على الفور عدد الضباط الذين احتجزهم الخاطفون، منذ سيطرتهم على المركز يوم الأحد.

وامتنع المسؤولون عن تقديم تفاصيل العملية التي بدأت بعد أكثر من 40 ساعة من مفاوضات فاشلة مع عناصر "طالبان باكستان".

 




 

 


 

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