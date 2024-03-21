مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد

الوكيل الاخباري- قتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين "مجموعتين سكانيتين " في شرق تشاد، في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحل.

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وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن المواجهات التي لم يحدد المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدتها، أدت إلى "توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.



وتوجه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لفرانس برس إن "الوضع تحت السيطرة لكنه يسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين" المتنازعين.



ويتكرر هذا النوع من المواجهات الدامية في شرق وجنوب تشاد الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي.

روسيا اليوم