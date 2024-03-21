الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن العام: 33 جهة رسمية وأهلية شاركت في صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

الأمم المتحدة: السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة

بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

خارجية فلسطين: لا نتائج لجولات بلينكن بالمنطقة

المركزي يُعمّم على شركات الصرافة المرخصة في الأردن

السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على تفعيل حل الدولتين

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا منذ مساء أمس بالضفة

ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا

الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم الطلاب الجامعيين من غزة

الاحتلال يغتال 140 فلسطينيا منذ بدء عملية مستشفى الشفاء

الخميس، 21-03-2024 01:47 م

مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد

65fc0b214c59b7670109a9d4


الوكيل الاخباري- قتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين "مجموعتين سكانيتين " في شرق تشاد، في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحل.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن المواجهات التي لم يحدد المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدتها، أدت إلى "توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.

وتوجه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لفرانس برس إن "الوضع تحت السيطرة لكنه يسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين" المتنازعين.

ويتكرر هذا النوع من المواجهات الدامية في شرق وجنوب تشاد الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1aebd4c0-e278-11ee-860f-4b0b053e4cd0

بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

65fbf3bc4236041f351de2a8

سعد الحريري يخضع لجراحة في القلب بفرنسا وبيان لمكتبه عن وضعه الصحي

65fbfe8c42360408246395d0

شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن

65fbfa5f4c59b76a1635929f

روسيا ترسل شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي

65fbfbbe4c59b76a163592a4

بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

422902

تعرض سفينة لإطلاق نار بالقرب من سواحل اليمن

أخبار متعلقة
65e7fee24c59b72dd1231577

صحيفة تركية: الغرب يشن حربا "تخريبية" ضد روسيا

65d5bc9a4c59b7326d32d059

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند