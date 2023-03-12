الأحد 12-03-2023
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الأحد، 12-03-2023 10:32 ص

مقتل 6 أشخاص في إعصار اجتاح البيرو

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الوكيل الإخباري - لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، في بيرو، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تسبب إعصار قوي في هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدوث فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية للبلاد.

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وبحسب وكالة "رويترز" أعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارئ، اليوم الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إرسال مساعدات إلى المناطق التي تضررت بشدة من الإعصار المعروف باسم ياكو.


وقال المعهد الوطني للدفاع المدني إن الفيضانات الناجمة عن الإعصار أودت بحياة ستة أشخاص، مضيفا أن 58 شخصا في المجمل قتلوا منذ بداية موسم الأمطار الذي بدأ قبل بضعة أشهر.


بترا

 




 

 


 

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