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الجمعة، 10-02-2023 07:51 م

الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، عن الموافقة على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها بالتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

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ووافق مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، على إقرار إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين من آثار الزلزال المدمر، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل، وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة.


وقد تم تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمواد الإغاثية والآليات والمشتقات النفطية لاستمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض والركام وتقديم الاحتياجات للمتضررين.


وأكد مجلس الوزراء السوري على تنظيم عمليات توزيع المساعدات من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي والمبادرات على المستوى الوطني، وحصر تسليم المساعدات للجنة العليا للإغاثة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة.


بترا

 




 

 


 

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