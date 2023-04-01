مقتل 6 مدنيين و30 مسلحا بهجوم في بوركينا فاسو

الوكيل الاخباري - قتل 6 مدنيين و30 مسلحاً في هجوم على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الإقليمية في ياتينغا، اليوم السبت، قولها إن "قرية كوسوكا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 متطوعين لمساعدة الجيش"، لافتة إلى أن طائرات عسكرية تعقبت المهاجمين خلال فرارهم من موقع الاشتباكات، وقتلت منهم ما لا يقل عن 30 عنصرا.



وأضافت أن القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية وأسلحة، مبينة أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تفكيك قاعدة كبيرة لمجموعات مسلحة في مانغودار، وتصفية العديد من عناصرها.



بترا