الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تطمئن الأردنيين: لن يتم المساس بسعر الخبز

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في المملكة

ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

الأرصاد: أمطار غزيرة وضباب في عدد من مناطق المملكة - فيديو

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع

65.3% نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

الإثنين، 09-01-2023 09:22 ص

بايدن يزور الحدود الأميركية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

1000_3dff41f456


الوكيل الاخباري- قام الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد بزيارة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة منطقة "ال باسو"، وهي نقطة العبور بين البلدين الواقعة في ولاية تكساس، والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية ومنطقة تهريب المخدرات، بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان


وبحث بايدن في مدينة إل باسو "عمليات مراقبة الحدود" مع مسؤولين محليين، قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية لعقد قمة مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشارك معه اليوم الثلاثاء في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.


وأعلن البيت الأبيض الخميس الماضي عن مجموعة إجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود حيث تم تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في تشرين الثاني.


وأصدر البيت الأبيض قرارا يسمح فيه بوصول 30 ألف مهاجر للولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا جوا، حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على المعابر ، وفي المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63bbbe5842360465311f3d27

روسيا.. صقيع شديد ودرجات الحرارة تنخفض إلى مستويات قياسية

63bbcb2f4c59b7429912e095

المعارضة التركية ستعلن عن مرشحها للانتخابات الرئاسية في شهر فبراير

image - 2023-01-09T105311.325

تسريح سريع للمرضى في إنجلترا لتخفيف الضغط على المستشفيات

63bbc1514c59b7356439dc2d

جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

63bbb50e4c59b72be15fde62

أول قرار من المحكمة العليا البرازيلية على خلفية أحداث الشغب

63bbb4e44c59b7262268a254

جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك

أخبار متعلقة
63b7fd684c59b75a777416b9

بايدن يتأمل خيرا للاقتصاد الأمريكي

image - 2023-01-05T115801.740

بايدن يعتزم القيام بأولى زياراته للحدود مع المكسيك

image - 2023-01-04T084808.708

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

image - 2023-01-03T110206.382

الكونغرس الأمريكي يعقد أولى جلساته اليوم عقب الانتخابات الأخيرة

image - 2023-01-03T103142.036

امرأة تترأس المحكمة المكسيكية العليا لأول مرّة

63aa6d284c59b702270e3d74

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية