بايدن يزور الحدود الأميركية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

الوكيل الاخباري- قام الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد بزيارة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة منطقة "ال باسو"، وهي نقطة العبور بين البلدين الواقعة في ولاية تكساس، والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية ومنطقة تهريب المخدرات، بحسب واشنطن بوست.

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وبحث بايدن في مدينة إل باسو "عمليات مراقبة الحدود" مع مسؤولين محليين، قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية لعقد قمة مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشارك معه اليوم الثلاثاء في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وأعلن البيت الأبيض الخميس الماضي عن مجموعة إجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود حيث تم تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في تشرين الثاني.



وأصدر البيت الأبيض قرارا يسمح فيه بوصول 30 ألف مهاجر للولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا جوا، حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على المعابر ، وفي المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.

بترا