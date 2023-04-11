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الثلاثاء، 11-04-2023 12:31 م

منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في دولة عربية

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الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى. 

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وتشمل المنحة كلّ العاملين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجندين في الجيـش والقوات المسلحة. 

 

كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

 

ناسا

 




 

 


 

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