الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: مقاومونا يتصدون لقوات الاحتلال بنابلس

ماكرون يصف رد الفعل الإيراني بـ "غير المتناسب" ويفسر رأيه

هذا ما ينتظر أسواق النفط بعد الهجوم الإيراني

فيضانات جنوب روسيا.. انحسار المياه عن أورينبورغ وارتفاعها في كورغان

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن إثنين من طواقمنا ويواصل اعتقال 6 آخرين

أسعار الذهب تواصل تسجيل أرقام تاريخية في الأردن

هزة أرضية قوية في ليبيا

نتنياهو يقرر تأجيل اجتياح رفح

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

فيديو - وداع مؤثر .. استشهاد طفلة أصيبت خلال محاولتها العودة لشمال غزة

الإثنين، 15-04-2024 09:49 ص

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران كشفت وجهها الحقيقي

661cc3284c59b76aff7674a3


الوكيل الإخباري - علق مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرا، قائلا: "إيران كشفت وجهها الحقيقي".

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال إردان: "لقد تم إزالة قناع الإنكار الإيراني. لا مزيد من الاختباء ولا مزيد من الخداع. لا مزيد من التهرب من المسؤولية. لقد هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها السيادية، علانية وبفخر. لقد أزيل القناع".

اضافة اعلان


واعتبر أن "إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم، كشفت عن وجهها الحقيقي باعتبارها الجهة التي تزعزع استقرار المنطقة والعالم.. الآن هو الوقت الذي يجب فيه على العالم أن يتوقف عن تجاهل جرائم إيران ويتخذ الإجراءات اللازمة".


ورأى أن "جميع الجماعات الإرهابية التي تهاجم إسرائيل هي أذرع لنفس الأخطبوط الشيعي – الأخطبوط الإيراني"، وحث الأعضاء على "فرض جميع العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
611744

الشرطة الأسترالية: منفّذ "هجوم سيدني" ركّز على النساء وتجنّب الرجال

661cd29a4236043b486689d2

ماكرون يصف رد الفعل الإيراني بـ "غير المتناسب" ويفسر رأيه

661ca41a4236043f411f64e5

فيضانات جنوب روسيا.. انحسار المياه عن أورينبورغ وارتفاعها في كورغان

زلزال

هزة أرضية قوية في ليبيا

241190_1_1713115218

وزارة الحج السعودية تحدد صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر

661c47394236042508148c49

رئيس مجلس النواب الأمريكي: سأضغط لاعتماد حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
1d8da6d0-fa34-11ee-97f7-e98b193ef1b8

صحيفة تكشف ما قد يفعله سرب مسيرات إيرانية في "القبة الحديدية" الإسرائيلية

WhatsApp Image 2024-04-14 at 6.55.07 PM

صحيفة تكشف لماذا أمر خامنئي بضرب إسرائيل من داخل إيران

61222b3c04e03c00135fb5ec-3300x

الخارجية الروسية: إسرائيل لم تدن هجمات أوكرانيا وتطلب إدانة هجوم إيران

WhatsApp Image 2024-04-14 at 11.00.09 AM

طيران الإمارات تلغي بعض رحلاتها بعد الهجوم الإيراني

66126c454236041c8008bbef

مستشار خامنئي: محور المقاومة سيحدد مستقبل المنطقة بزعامة إيران

65f93b5642360427ef556d93

طهران: اتهامات واشنطن ولندن لنا حول البحر الأحمر واليمن مرفوضة ولا أساس لها