مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران كشفت وجهها الحقيقي

الوكيل الإخباري - علق مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرا، قائلا: "إيران كشفت وجهها الحقيقي".



وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال إردان: "لقد تم إزالة قناع الإنكار الإيراني. لا مزيد من الاختباء ولا مزيد من الخداع. لا مزيد من التهرب من المسؤولية. لقد هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها السيادية، علانية وبفخر. لقد أزيل القناع".

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واعتبر أن "إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم، كشفت عن وجهها الحقيقي باعتبارها الجهة التي تزعزع استقرار المنطقة والعالم.. الآن هو الوقت الذي يجب فيه على العالم أن يتوقف عن تجاهل جرائم إيران ويتخذ الإجراءات اللازمة".



ورأى أن "جميع الجماعات الإرهابية التي تهاجم إسرائيل هي أذرع لنفس الأخطبوط الشيعي – الأخطبوط الإيراني"، وحث الأعضاء على "فرض جميع العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان".

RT

