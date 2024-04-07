مستشار خامنئي: محور المقاومة سيحدد مستقبل المنطقة بزعامة إيران

الوكيل الإخباري - قال اللواء رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن "محور المقاومة سيحدد مستقبل المنطقة بزعامة إيران".

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وتابع صفوي: "الجرائم في غزة ترتكب بدعم أمريكا وبعض الدول الغربية، الكيان الصهيوني فشل في تحقيق الهدفين الرئيسيين القضاء على حماس وتحرير الرهائن".



وأضاف: "من الآن فصاعدا لم تعد أي من سفارات الكيان الصهيوني آمنة، 27 سفارة للنظام أغلقت حتى يوم أمس السبت، مواجهة الكيان الصهيوني الغاشم هو حق قانوني ومشروع، لم تدن الدول الداعمة للكيان الصهيوني جريمة واعتداء الصهاينة على القنصلية الإيرانية في دمشق حتى يوم أمس".



وتابع: "قائد الثورة توعد بصفعة موجعة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، جبهة المقاومة جاهزة، علينا أن ننتظر، إن إعلان المواقف من قبل إيران وجبهة المقاومة أثار الذعر والخوف لدى الصهاينة".



وختم صفوي: "فر عشرات الآلاف من المستوطنين الصهاينة من المستوطنات وهاجموا المحلات التجارية والمتاجر، كابوس الموت لا يفارق الصهاينة كل ليلة، وهم أجبن الناس".



وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

RT