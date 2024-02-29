الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة "المعمداني"

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

خلال 4 أيام .. الأوقاف تدعو المسجلين للحج استلام تصاريحهم

الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

الأرصاد: الموسم المطري شهد تراجعاً في الأداء خلال شهر شباط الحالي

وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

الخميس، 29-02-2024 11:53 ص

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

65e044ec4c59b7680019cffc


الوكيل الإخباري- رفع الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، منطادا تجسسيا في أجواء جنوب لبنان، في وقت أعربت فيها "اليونيفيل" عن قلقها من توسع التوترات على الحدود.

وقالت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي رفع منطاد التجسس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

اضافة اعلان


هذا وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد مدنيين اثنين (رجل وزوجته) في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صديقين مساء أمس الأربعاء، وتم نقل عدة إصابات إلى مستشفيات المنطقة.

وقد أعربت قوّات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.


كما لفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا"، مشددة على أنها تحض على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي، محذرة من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e03b7e4c59b73e454e7af3

رئيس الأرجنتين يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية لدعم أوكرانيا

65e038bf4c59b7692c1f76ae

قتلى وجرحى تحت عجلات قطار في الهند

10161283072726375489303667052670

تخوف أمريكي من إقدام إسرائيل على توغل بري في لبنان خلال أشهر

65e026b44c59b7680019cfc3

السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

1542034362-3213-11

إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي

4_news_1702394215

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

أخبار متعلقة
1542034362-3213-11

إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي

hezeb

الاحتلال يعلن قصف 3 مراكز قيادية لحزب الله

حزب

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

659af89d4c59b76ef00541cf

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله

thumbs_b_c_b702e0d9c18b8e6ebb757fef8803958c

فيديو- جيش الاحتلال يعلن عملية جوية واسعة في جنوب لبنان

0

مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص