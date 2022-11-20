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الأحد، 20-11-2022 01:35 م

منظمة البيئة الإيرانية تنفي لقاء رئيسها برئيس المخابرات المصرية

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الوكيل الإخباري- نفى مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية أنباء إعلامية عن لقاء رئيس منظمة البيئة الإيرانية علي سلاجقة برئيس المخابرات المصرية أثناء قمة المناخ بمصر.

وقال مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية السيد حسين موسوي فر، إن سلاجقة قد التقى في مصر بوزير الخارجية المصري وبعض نظرائه من الدول المشاركة في القمة، وإن لقاءات سلاجقة في مصر محددة وواضحة بشكل كامل وهي مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين في مجال البيئة من الدول المختلفة.

وأضاف موسوي فر الذي رافق سلاجقة في مشاركته في قمة المناخ بمصر أن محادثات رئيس منظمة البيئة الإيرانية مع وزير الخارجية المصري، وباقي نظرائه من الدول المشاركة في قمة المناخ تمحورت حول التغير المناخي والسعي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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