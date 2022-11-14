مصر.. الحكومة تكشف أسباب اختفاء الأرز المفاجئ من البلاد

الوكيل الاخباري- كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أيمن حسام، عن أسباب اختفاء الأرز من الأسواق، مؤكدا أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد عجز في المحصول.

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وأوضح أيمن حسام، أن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين في الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدا.



وأضاف: "المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار في جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، وبدأنا باكتشاف أن كل واحد معه 20 ألف جنيه اشترى الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز".

روسيا اليوم