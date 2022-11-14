الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

الأرصاد تكشف موعد انحسار الحالة الجوية وتتوقع منخفض جوي في هذا الموعد

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

حدادا على وفاة طلفاح.. الثقافة تُلغي الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

الإثنين، 14-11-2022 02:39 م

مصر.. الحكومة تكشف أسباب اختفاء الأرز المفاجئ من البلاد

63721bf242360440e1304342


الوكيل الاخباري- كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أيمن حسام، عن أسباب اختفاء الأرز من الأسواق، مؤكدا أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد عجز في المحصول.

اضافة اعلان

 

وأوضح أيمن حسام، أن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين في الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدا.

وأضاف: "المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار في جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، وبدأنا باكتشاف أن كل واحد معه 20 ألف جنيه اشترى الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1617784236

زلزال قوي يضرب اليابان ويهز فوكوشيما وإيباراكي

image (94)

اليونان: إنقاذ 62 مهاجرا من قارب في بحر إيجة

6371f4704c59b774876b1ebd

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

637205104c59b7775d299072

الخارجية الروسية: لا نقبل الشروط المسبقة بشأن أوكرانيا

6372056a423604083b3cbbef

توقف خدمة الانترنت في بيروت بسبب أعطال في شبكة الاتصالات

63720f5e42360448de79929d

القنصلية الروسية: إصابة ثلاثة مواطنين روس في الهجوم الإرهابي باسطنبول

أخبار متعلقة
7

أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لموقف محرج في مصر - فيديو

مصر 3

مصر.. القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول

مصر ٣

مصر تعلن نجاحها في التخلص من مرض مدمر

طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

حح

رئيس الوزراء البريطاني سيحضر مؤتمر المناخ في مصر

ت

وفاة فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك