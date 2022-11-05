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السبت، 05-11-2022 12:45 م

مصر.. القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول

مصر 3


الوكيل الاخباري - ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مصر، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية من خط لنقل المواد البترولية في منطقة الصف، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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وبحسب اليوم السابع، وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.


وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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