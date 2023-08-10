الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 10:22 ص

خبير: المجتمع في أوروبا بدأ يغير موقفه تجاه مساعدة كييف

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الوكيل الإخباري - قال لازلو فيلدي، الخبير العسكري والسياسي الهنغاري، إن الرأي العام في أوروبا حول المساعدة العسكرية إلى كييف بدأ يتغير، وبدأ السكان والسياسيون العقلاء في فهم نتائجها المضادة.

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وأضاف أن الرأي العام في أوروبا والسياسيون العقلاء. يرون بوضوح أن مستوى المعيشة في أوروبا ينخفض بشكل رهيب، لأن كل الأموال التي يمكن استخدامها للدعم الاجتماعي أو الاستثمار، أو التنمية، تُنفق على الأسلحة التي دمرت في أوكرانيا. وهذا يأتي بنتائج عكسية تماما من جميع وجهات النظر ويعرض الحياة الطبيعية لمجتمع أوروبا الغربية للخطر.

إلا أنه بالمقابل لفت إلى أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا ستستمر على أي حال، ولكن بكميات أقل من قبل.


من ناحية أخرى اعتبر الخبير أن إرسال مقاتلات F-16 إلى كييف من قبل دول الناتو، ممكن، لكنه لن يغير الوضع على خط المواجهة.


وأوضح أنه إذا فكرت واشنطن بشكل منطقي فلن ترسل مقاتلات F-16. لأنهم إذا فشلوا أيضا في تحقيق نتيجة، "فسيتم طرح السؤال عما يمكن للإمكانات العسكرية الأمريكية تحقيقه".

 

RT

 




 

 


 

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