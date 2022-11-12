من جديد.. بايدن يتلعثم خلال خطاب له في شرم الشيخ - فيديو

الوكيل الإخباري - بينت لقطات من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بمصر تلعثمه في عبارة " المساهمة في تشكيل اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة".



وانتقد مغردون على موقع "تويتر" المحاولات المتكررة لبايدن لنطق العبارة، ثم اعتذر بايدن للموجودين في القاعة، مشيرا إلى أن هذا لم يكن اقتباسه.



واقترح المستخدمون أن يستقيل الزعيم الأمريكي إذا لم يستطع التعامل مع نطق النص المعد له مسبقا.



وكتب أحد المشتركين :"هذا عار على المستوى الدولي"، وقال آخر "يجب أن يتقاعد إنه خطر على أمتنا لا يجوز حتى أن يسمح له بقيادة السيارة، فلماذا لا يزال على رأس جهاز الدولة؟".



ويتهم النقاد جو بايدن بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بأخطائه المتكررة خلال مناسبات عديدة. ( RT )

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