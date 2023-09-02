من هو الملياردير العربي الراحل محمد الفايد ؟

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توفي الملياردير المصري الأصل، محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته، في بيان امس الجمعة.ويعتبر الفايد من الشخصيات الرائدة في بريطانيا والمثيرة للجدل، كما جمعت بين ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا علاقة حب انتهت بمقتلهما سوياً في حادث سير في 1997.و ولد محمد الفايد في مدينة الإسكندرية بمصر، وانتقل خلال منتصف ستينات القرن الماضي إلى المملكة المتحدة، حيث جمع ثروته.وشملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء.وسطع نجم الفايد عندما تمكن في عام 1979 هو وشقيقه من شراء فندق ريتز باريس، ثم في عام 1985 اشترى متجر هارودز الشهير في لندن بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.واستثمر الفايد بقوة في متجر "هارودز" الذي اشتراه مقابل 615 مليون جنيه إسترليني (669 مليون دولار في ذلك الوقت)، وافتتح متاجر أخرى تحمل علامة "هارودز" التجارية، قبل أن يبيعه في عام 2010 مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني.وفي عام 1997 اشترى الفايد نادي فولهام الإنجليزي، وفي عهده ارتقى فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز وصعد لنهائي الدوري الأوروبي، وبعد حوالي 16 عاما، باعه في عام 2013 للملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.وبحسب فوربس، بلغت ثروة محمد الفايد ملياري دولار، وهو مصنف في المركز الثاني عشر ضمن قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2023، وترتيبه بين أثرياء العالم في المركز 1516.