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الأربعاء، 23-03-2022 07:30 ص

موسكو تطالب الولايات المتحدة باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

موسكو


الوكيل الإخباري - قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن السلطات الأمريكية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي.

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وجاء في بيان السفارة الروسية بواشنطن: "إن الجانب الروسي دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".


ولفتت السفارة في بيانها إلى أن "الولايات المتحدة بدورها أخرت عمدا تدمير 3٪ المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره. نحث الولايات المتحدة على إزالة جميع أسلحتها الكيمياوية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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