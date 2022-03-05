القوات الروسية تتقدم ببطء نحو العاصمة كييف

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هجمات الجيش الأوكراني والتخطيط الفاشل أعاقا قافلة روسية ضخمة كانت تتجه ببطء نحو العاصمة الأوكرانية كييف، لكن ذلك لم يمنع القوات الروسية في الجنوب من مواصلة تقدمها، في سعيها للسيطرة على مدينة رئيسية يمكن أن تسهل المزيد من الهجمات.



في غضون ذلك، قال رئيس بلدية ماريوبول إن ميناء المدينة الاستراتيجي في شرق أوكرانيا يتعرض لـ"حصار" يفرضه الجيش الروسي ولهجمات "عنيفة"، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني.

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وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب "تلغرام" التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، "حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار".



ويتطلع الجيش الروسي للاستيلاء على مدينة ميكولايف، وهو موقع من شأنه أن يسمح لهم بدعم أي عمليات إنزال برمائي في المستقبل في أوديسا.



وحذر مسؤول مخابرات غربي كبير نقلت عنه الصحيفة، من أنه يجب الاستعداد لخسائر فادحة في الأرواح البشرية، وخاصة المدنيين في الأيام والأسابيع المقبلة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة.

سكاي نيوز



