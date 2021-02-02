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الثلاثاء، 02-02-2021 04:06 م

السفارة الروسية تريد أن تعلم ما هي التهم الموجهة إليهما

موسكو تطلب من القاهرة توضيحا بشأن مواطنيها السجينين

ط
السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو


الوكيل الإخباري - أعلن السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن السفارة وجهت مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب تقديم معلومات كاملة حول مواطنين روسيين مسجونين في مصر.

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وأوضح السفير لوكالة "تاس" أن الحديث يدور عن مواطني كل من إنغوشيا و جمهورية قبردين بلقار تم التحفظ عليهما في السجن بعد ترحيل خمسة مواطنين روس من مصر في ديسمبر ويناير الماضيين.


وأشار الدبلوماسي إلى أن السفارة تريد أن تعلم ما هي التهم الموجهة إلى هذين المواطنين ولماذا لم يفرج عنهما مع الآخرين من السجناء السابقين، مضيفا أن الجانب الروسي سوف يصر على "إطلاق سراحهما العاجل".


وذكر بوريسينكو أنه يعد ترحيل السلطات المصرية، في 27 ديسمبر، مواطنا شيشانيا، ثم 4 أشخاص آخرين في 26 يناير، لم يبق في السجن سوى مواطنين روسيين اثنين، هما الإنغوشي "زيتوف" (المحتجز منذ أغسطس 2018)، و"شيلوف" من قبردين بلقار، الذي تم اعتقاله في أبريل 2019.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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