موسكو: على واشنطن أن تعتاد على انتهاء هيمنتها!

الوكيل الإخباري-على وقع تصاعد التوتر الروسي الغربي، وفيما تدخل العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ13، أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن على الولايات المتحدة أن تعتاد على مسألة انتهاء هيمنتها الأحادية على العالم

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كما أضافت أن على موسكو وواشنطن العودة للتعايش بسلام كما كان الحال خلال الحرب الباردة.



إلى ذلك، أكدت بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية، أنها منفتحة على الحوار الصادق، القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، بما يبقي الأمل في عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.





جاءت هذه التصريحات بعدما طلب رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا منع اندلاع "أي حرب بين قوى عظمى".



كما قال ميلي الذي يجري جولة في أوروبا للتأكيد على عزم بلاده الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بمواجهة الهجوم الروسي، للجنود الأميركيين المنتشرين في قاعدة جوية قرب كونستانتسا في جنوب رومانيا "علينا التأكد من قدرتنا على الاستجابة السريعة، وإظهار قوتنا وتصميمنا ودعمنا للحلف لمنع أي عدوان إضافي من الروس، ومنع اندلاع حرب بين القوى العظمى"، وفق تعبيره.

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