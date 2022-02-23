الولايات المتحدة تفرض قيودا على استيراد المواد الثقافية الأفغانية

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على استيراد المواد الثقافية والتاريخية من أفغانستان، على أمل منع "الإرهابيين" من الاستفادة منها.

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ووفقا للقائمة الحكومية، يشمل المرسوم قيودا على استيراد السيراميك واللوحات والزجاج والعاج والمنسوجات القديمة والبلاط وقطع الخشب وغيرها من أفغانستان إلى البلاد".

وقالت وزارة الخارجية إن القيود "تهدف إلى منع المواد التي يتم الاتجار بها بشكل غير مشروع من دخول سوق الفن الأمريكي، وبالتالي تقليل الحوافز لنهب التراث الثقافي لأفغانستان ومحاربة الربح من بيع هذه القطع الثقافية من قبل الإرهابيين والمنظمات الإجرامية".



ويأتي هذا الطلب من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، والتي سقطت بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول في أغسطس 2021.



وقالت الحكومة إن المواد الأثرية المقيدة تعود إلى عام 50000 قبل الميلاد حتى 1747، وتشمل مواد من القرن التاسع حتى عام 1920.

روسيا اليوم