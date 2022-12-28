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الأربعاء، 28-12-2022 09:13 ص

ميركل تستبعد مشاركتها في تسوية النزاع بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- استبعدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل مشاركتها في تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت ميركل في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "هذه المسألة غير مطروحة".

وأضافت أن النزاع "سينتهي بالمفاوضات يوما ما. الحروب تنتهي وراء طاولة المفاوضات".

ودافعت ميركل عن سياساتها تجاه روسيا وأوكرانيا، قائلة إن "الحديث كان يدور عن محاولة منع وقوع حرب مثل هذه. وعدم نجاح ذلك لا يعني أن تلك المحاولة كانت خاطئة".

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وأعربت ميركل عن قناعتها بأن الانضمام المحتمل لجورجيا وأوكرانيا، الذي نوقش خلال قمة الناتو في عام 2008، كان سيعتبر "خطأ".

وجددت ميركل التأكيد على موقفها بشأن اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا. وقالت إنها كانت "محالة لتوفير الوقت لأوكرانيا. واستخدمت أوكرانيا تلك الفترة لتصبح أقوى، وهذا واضح اليوم".

واعتبرت ميركل أن رد فعل الغرب على انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014 "لم يكن قويا وسريعا إلى حد كاف".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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