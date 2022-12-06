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الثلاثاء، 06-12-2022 09:01 ص

كييف: موسكو استخدمت 70 صاروخ كروز في ضرباتها الأخيرة

Missiles


الوكيل الإخباري - استخدم الجيش الروسي ما يقرب من 70 صاروخاً من طراز كروز، خلال شنه لموجة جديدة من الهجمات ضد أهداف في أوكرانيا، أمس الاثنين، وفقاً لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وبحسب بيان لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية على حسابها على التليغرام، تم إطلاق عدد ضخم من الصواريخ بواسطة قاذفات القنابل الاستراتيجية من مسافة بعيدة، فوق بحر قزوين.

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كما ذكر البيان أنه تم إطلاق 22 صاروخاً موجهاً من طراز كاليبر من سفن في مياه البحر الأسود.


وقال البيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لمعظم الهجمات، وأضاف: "تم إسقاط أكثر من 60 قذيفة صاروخية أطلقها الغزاة".

 

البيان

 




 

 


 

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