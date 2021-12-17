ميقاتي: قرار دولي بوقف تردي الأوضاع في لبنان

الوكيل الإخباري - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان واستمرار الانهيار الحاصل ووقف تردي الاوضاع".

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وأكد ميقاتي في حوار مع نقابة الصحفيين اللبنانيين أن "هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن "استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور. لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب مزيدا من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل".



وأضاف، ان حكومته "بصدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 أيار المقبل ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون ساري المفعول"، موضحا أن تاريخ إجراء الانتخابات مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب.



وردا على سؤال يتعلق بالاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، "كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدة للعلاقات. لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الإنسانية".

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