ميقاتي ينفي فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق

الوكيل الاخباري- نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ما يتم تداوله حول فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق، وذلك بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة، مما أدى إلى تحركات احتجاجية.

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وقال المكتب الاعلامي لميقاتي: "يتم التداول بكلام منسوب إلى مصادر دولة رئيس الحكومة بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة"، مؤكدا أن ميقاتي "ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، ويؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية. وأي موقف لرئيس الحكومة يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي، فاقتضى التوضيح".