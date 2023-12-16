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السبت، 16-12-2023 12:21 م

نائبا وزيري خارجية إيران والسعودية يلتقيان في بكين

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الوكيل الاخباري- أكد نائبا وزيري خارجية إيران والسعودية، على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإيرانية السعودية الصينية الجمعة في بكين، على ضرورة وقف الهجمات على غزة وتقديم مساعدات فورية.

وبحسب وكالة "تسنيم"، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإيرانية السعودية الصينية أمس الجمعة في بكين.

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وأكد الجانبان في هذا اللقاء على أهمية "وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة في أسرع وقت ممكن، وضرورة تقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني".

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسير التعاون خلال الأشهر التسعة الماضية، ورحبا بمواصلة المشاورات على المستويات العليا والعملية وحول القضايا التي تهم الجانبين، وأكدا على زيادة التفاعلات الثنائية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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