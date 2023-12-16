السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية

سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية قبالة مدينة "دهب"

شاهد.. لحظة تسليم معدات مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة

20 ثانية فقط للحصول على ترخيص لحمل السلاح في إسرائيل

سرايا القدس: قصفنا حشودا لجيش الاحتلال بجحر الديك

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

صافرات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

فيديو - تشييع جثمان المصور سامر أبو دقة

عاجل

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

السبت، 16-12-2023 11:37 ص

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"عميل على صلة بالموساد"

657d5f8e42360445f16abf0d


الوكيل الإخباري- نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخص، صباح اليوم السبت، تمت محاكمته وإدانته في سيستان وبلوشستان بتهمة "الارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد".

اضافة اعلان


وبحسب وكالة تسنيم  للأنباء، "نفذ حكم الإعدام بحق عميل صباح اليوم حيث كان يتواصل مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد، ويجمع معلومات سرية ويقوم بارسال الوثائق إلى الأجهزة الاجنبية، وخاصة الموساد".


في سياق متصل، انعقدت في العاشر من شهر ديسمبر الجاري أولى جلسات محاكمة المواطن السويدي المحتجز في إيران يوهان فلودروس، بعدما تم توجيه اتهامات له تتعلق بجمع المعلومات لصالح إسرائيل.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي والسويد أخفيا خبر اعتقال المواطن السويدي يوهان فلودروس في إيران، والذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، لأكثر من عام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GBdgB77WQAA-Inn

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

455118

ميرونوف: بوتين سيجمع التواقيع ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل

تتتت

التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

ع

تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية

455318

مجموعة مسلحة تسيطر على بلدة استراتيجية في ميانمار

714JOuxmAKL._AC_UF894,1000_QL80_

العراق: فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية

أخبار متعلقة
1000_d4cb93fd0a

حريق يتسبب في وقوع انفجارين بمصفاة في شرق إيران

0010

واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

431253

الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني التي كانت مقررة اليوم

download

إصابة 25 شخصا جراء هزة أرضية ضربت شرق إيران

248558

واشنطن بوست : الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع