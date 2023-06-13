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الثلاثاء، 13-06-2023 11:49 ص

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الفنلندية بمقتل أول مرتزق من فنلندا خلال مشاركته في الأعمال القتالية بأوكرانيا إلى جانب قوات كييف.

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ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة، اليوم الثلاثاء، قتل مرتزق كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت وسائل الإعلام الفنلدية إلى أن "هذه على ما يبدو أول حالة وفاة" بين المرتزقة الفنلنديين.

وأوضحت المصادر نفسها أن وزارة الخارجية الفنلندية على علم بمقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا، وأكبر مجموعات قادمة من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا.

وحذرت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة من أن المرتزقة الأجانب لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب، وستتم محاكمتهم كمجرمين في حال تم القبض عليهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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