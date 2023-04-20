نقابة الأطباء في السودان: إغلاق أكثر من 65 مستشفى في البلاد

الوكيل الاخباري - قال سكرتير عام نقابة الأطباء في السودان عطية عبدالله، الخميس، إن النقابة لم تستطع تسيير الإسعاف لتغيير كوادرها؛ نتيجة عدم الالتزام بالهدنة.



وطالب عبدالله في تصريحات صحفية طرفي الحرب بوقف الصراع، وعدم استهداف الكوادر الطبية.



وأضاف أن خدمات مستشفيات السودان تقل؛ بسبب القصف العسكري بين الطرفين.



وأشار إلى أن أكثر من 65 مستشفى خرجت عن الخدمة؛ بسبب تضررها من إطلاق النار، مبينا أن مستشفيات إضافية ستغلق بسبب نقص المواد فيها.

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