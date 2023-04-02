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الأحد، 02-04-2023 03:06 ص

لافروف يتهم الغرب بأنه "مشارك مباشر في الحرب ضد روسيا"

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الوكيل الاخباري - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، الغرب بأنه يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا"، إن الغرب يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده، مؤكدا أن موسكو "لم يعد بإمكانها تحمل المسار الذي يسلكه الغرب عبر انحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة روسيا اليوم: "إن هذا الخيار الغربي أفضى إلى إعلان حرب مختلطة ضد روسيا الاتحادية".

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