نيوزيلندا.. فشل إطلاق صاروخ Electron الفضائي الخفيف

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة فشل إطلاق صاروخ Electron للشحن الخفيف وعلى متنه القمر الصناعي Acadia لسبر الأرض من مطار نيوزيلندا الفضائي.



وتجدر الإشارة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ المذكور تأجلت عدة مرات بسبب مشكلات فنية من بينها قراءات أجهزة الاستشعار.



وتشير شركة Rocket Lab المنتجة للصاروخ، إلى أنه وفقا لتقرير المشرف على عملية الإطلاق تسبب حدوث خلل الصاروخ في عدم اكمال المهمة.

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وقد حدث العطل بعد انفصال ومرحلتي الصاروخ كما هو مقرر بعد 2.5 دقيقة بعد إطلاق الصاروخ.



وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ أطلق ضمن مهمة We Will Never Desert You من المطار الفضائي في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا في الساعة 18.55 من يوم الثلاثاء HGLHQD (9.55 بتوقيت موسكو) وأظهرت بيانات القياس التي قدمتها شركة Rocket Lab، خلال البث المباشر لعملية لإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ بدأت في الانخفاض بعد وقت قصير من موعد تشغيل محركه الوحيد.



وهذا الصاروخ (Electron) الخفيف من انتاج شركة نيوزيلندية تابعة لشركة Rocket Lab الأمريكية. وقد طبعت أجزاء محركات Rutherford المستخدمة في الصاروخ باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

RT